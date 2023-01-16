Дефіцит електрики зріс після ракетної атаки рф, у низці областей уже аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Дефіцит потужності суттєво зріс внаслідок ракетних ударів росіян по електростанціях 14 січня. Зменшені ліміти споживання областей діють упродовж доби. У 5 областях їх уже перевищено, звстосовують аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня. Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня, - повідомили в Укренерго. - До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України".
Деталі
Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах, додали у компанії.
Ситуацію, як вказано, ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.
Доповнення
Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний, вказували в YASNO.