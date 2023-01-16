Дефицит электричества вырос после ракетной атаки рф, в ряде областей уже аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января. Дефицит в энергосистеме существенно возрос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели, - сообщили в Укрэнерго. - До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10-и - в пяти областях Украины".

Детали

Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах, добавили в компании.

Ситуацию, как указано, усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях.

Дополнение

Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен, указывали в YASNO.