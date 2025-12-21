$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 10452 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 18898 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 21228 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 35475 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 63452 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 69344 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 42816 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36806 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38214 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 43247 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Де краще ставити ялинку, щоб уникнути пожеж і зберегти святковий настрій

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Неправильне розташування ялинки може спричинити пожежу та раннє осипання голок. Уникайте теплих місць та прямих сонячних променів, обирайте прохолодні зони та забезпечте достатній полив.

Де краще ставити ялинку, щоб уникнути пожеж і зберегти святковий настрій

Неправильне розташування ялинки не тільки може зіпсувати настрій, а й небезпечне для життя. З першого погляду це дрібниця, що не має значення, проте неправильне розташування може спричинити пожежу та раннє осипання ялинки. Як запобігти типових помилок та зберегти атмосферу свята - розкаже УНН.

Найкращі місця для ялинки

Найкраще ялинку ставити у прохолодні місця, де ви маєте змогу контролювати температуру, приблизно  15-18 градусів. Наприклад біля внутрішньої стіни, де немає прямих променів сонця. Краще уникати місць біля проходів, що б не зачіпати ялинку, адже це може спровокувати опадання голочок. Щоб забезпечити та наскільки це можливо продовжити свіжий вигляд ялинці, важливо не забувати про своєчасний догляд. Варто обрізати ялинку перед встановленням, та памʼятати, що дерево потребує до  4 літрів води на день. Також не варто додавати хімію, таку як аспірин чи добавка для квітів, вони можуть дати зворотній ефект від очікуваного та спричинити розвиток цвілі та бактерій.

Куди категорично не можна ставити ялинку

Найтиповіша помилка - ставити ялинку біля тепла. Люди прагнучи затишної атмосфери часто ставлять ялинку біля каміну, обігрівача чи батарей. Проте більшість не знають, що тепло і прямі сонячні промені прискорюють випаровування вологи, тому дерево не вбирає достатньо вологи, що спричиняє раннє випадання голок. Навіть розташування ялинки біля вікон, що розташовані на півдні, також небезпечні для ялинки, адже на неї потрапляють прямі промені сонця. Також близьке розташування ялинки до теплих обʼєктів нерідко спричиняють пожежі, тому треба бути надзвичайно обережним та уникати подібних місць.

Олександра Месенко

СуспільствоЛайфхаки
Новий рік
Опалення