Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 10705 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 19523 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 21700 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 35945 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 63860 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 69763 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43041 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36872 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38325 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 43421 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Где лучше ставить елку, чтобы избежать пожаров и сохранить праздничное настроение

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Неправильное расположение елки может привести к пожару и раннему осыпанию иголок. Избегайте теплых мест и прямых солнечных лучей, выбирайте прохладные зоны и обеспечьте достаточный полив.

Где лучше ставить елку, чтобы избежать пожаров и сохранить праздничное настроение

Неправильное расположение елки не только может испортить настроение, но и опасно для жизни. С первого взгляда это мелочь, не имеющая значения, однако неправильное расположение может стать причиной пожара и раннего осыпания елки. Как предотвратить типичные ошибки и сохранить атмосферу праздника - расскажет УНН.

Лучшие места для елки

Лучше всего елку ставить в прохладные места, где вы можете контролировать температуру, примерно 15-18 градусов. Например, у внутренней стены, где нет прямых лучей солнца. Лучше избегать мест у проходов, чтобы не задевать елку, ведь это может спровоцировать опадание иголок. Чтобы обеспечить и насколько это возможно продлить свежий вид елке, важно не забывать о своевременном уходе. Стоит обрезать елку перед установкой, и помнить, что дерево нуждается до 4 литров воды в день. Также не стоит добавлять химию, такую как аспирин или добавка для цветов, они могут дать обратный эффект от ожидаемого и вызвать развитие плесени и бактерий.

Куда категорически нельзя ставить елку

Самая типичная ошибка - ставить елку возле тепла. Люди, стремясь к уютной атмосфере, часто ставят елку возле камина, обогревателя или батарей. Однако большинство не знают, что тепло и прямые солнечные лучи ускоряют испарение влаги, поэтому дерево не впитывает достаточно влаги, что вызывает раннее выпадение иголок. Даже расположение елки возле окон, расположенных на юге, также опасно для елки, ведь на нее попадают прямые лучи солнца. Также близкое расположение елки к теплым объектам нередко становится причиной пожаров, поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным и избегать подобных мест.

Александра Месенко

ОбществоЛайфхаки
Новый год
Отопление