ДБР розслідує понад 800 справ проти зрадників та колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку російської агресії Державне бюро розслідувань відкрило 815 проваджень щодо зрадників та колаборантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
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Найбільшу кількість проваджень відкрито у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та місті Києві.
679 кримінальних справ відкрито за державну зраду, за колабораційну діяльність - 104 провадження, 9 - щодо пособників державі-агресору та інші. 256 фігурантам повідомлено про підозру, 168 осіб оголошено у розшук. До суду скеровано 22 справи.
Ще майже 1 150 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.
Нагадаємо
У липні ДБР оголосило в розшук народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді. Йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, що ще одного народного депутата - Антона Яценка - просять перевірити на колабораціонізм, зокрема, через можливі зв’язки з Ковальовим.
Нині Антон Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині і тероризує тамтешнього голову ОВА Ігоря Табурця кримінальними справами. Нардеп звинуватив його у хабарництві, а також у проблемах у військових частинах на Черкащині, посилаючись на інформацію від блогера Олексія Оскера, якого раніше викривали на фейках. Зокрема, Оскер вже під час війни закликав знести місцеву владу на Волині.