ГБР расследует более 800 дел против предателей и коллаборантов

Детали

Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и городе Киеве.

679 уголовных дел открыто за государственную измену, за коллаборационную деятельность – 104 производства, 9 – в отношении пособников государству-агрессору и другие. 256 фигурантам сообщено о подозрении, 168 человек объявлены в розыск. В суд направлено 22 дела.

Еще почти 1150 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

Напомним

В июле ГБР объявило в розыск народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене. Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что еще одного народного депутата – Антона Яценко – просят проверить на коллаборационизм, в частности, из-за возможных связей с Ковалевым.

Сейчас Антон Яценко развернул борьбу с местными властями в Черкасской области и терроризирует тамошнего главу ОВА Игоря Табурца уголовными делами. Нардеп обвинил его во взяточничестве, а также в проблемах в воинских частях Черкасской области, ссылаясь на информацию от блогера Алексея Оскера, ранее обличенного на фейках. В частности, Оскер уже во время войны призвал снести местные власти на Волыни.