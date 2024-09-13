ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому нардепу Макєєнку
Київ • УНН
ДБР підозрює колишнього депутата Володимира Макєєнка в ухиленні від сплати податків на суму 71,4 млн грн. Підозра стосується доходів, отриманих за кордоном у 2011-2018 роках на загальну суму понад 387 млн грн.
Працівники ДБР повідомили про підозру в ухиленні від сплати 71,4 млн грн податків колишньому народному депутату Володимиру Макєєнку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
Попри те, що ДБР не називає прізвище особи, джерела УНН повідомили, що мова про Володимира Макєєнка.
За даними ДБР, він протягом 2011 – 2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн.
Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)
Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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