ГБР сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшему нардепу Макеенко

Работники ГБР сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 71,4 млн грн налогов бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Несмотря на то, что ГБР не называет фамилию лица, источники УНН сообщили, что речь о Владимире Макеенко.

По данным ГБР, он в течение 2011 - 2018 годов получил доход за рубежом на общую сумму более 387 млн грн. Депутат не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн грн.

Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) - говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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