Дату виборів до бундестагу визначили у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Уряд Німеччини пропонує призначити дату виборів в бундестаг на 24 вересня. На своєму засіданні в середу кабінет схвалив відповідну пропозицію міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мезьєра, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Формально остаточне рішення повинен прийняти федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук.
Пропозиція про проведення виборів в останню неділю вересня підтримують майже всі федеральні землі. Сумніви залишаються тільки у Берліна, оскільки на цей день в місті заплановано традиційний марафон.
Спочатку як дата виборів обговорювалося 17 вересня, проте в цей час лише завершується сезон відпусток і багато виборців можуть перебувати в роз'їздах.
Згідно зі статтею 39 конституції ФРН, нові вибори до парламенту країни проводяться між 46-м і 48-м місяцями після початку терміну повноважень бундестагу у вихідний або святковий день. Пропозиції щодо конкретної дати проведення готує голова МВС після консультацій з владою федеральних земель.