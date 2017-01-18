Дату выборов в бундестаг определили в Германии

Формально окончательное решение должен принять федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Предложение о проведении выборов в последнее воскресенье сентября поддерживают почти все федеральные земли. Сомнения остаются только у Берлина, поскольку на этот день в городе запланирован традиционный марафон.

Сначала как дату выборов обсуждали 17 сентября, однако в это время только завершается сезон отпусков и многие избиратели могут находиться в разъездах.

Согласно статье 39 Конституции ФРГ, новые выборы в парламент страны проводятся между 46-м и 48-м месяцами после начала срока полномочий бундестага в выходной или праздничный день. Предложения по конкретной дате готовит глава МВД после консультаций с властями федеральных земель.