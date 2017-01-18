Дату выборов в бундестаг определили в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Правительство Германии предлагает назначить дату выборов в бундестаг на 24 сентября. На своем заседании в среду кабинет одобрил соответствующее предложение министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Формально окончательное решение должен принять федеральный президент Германии Йоахим Гаук.
Предложение о проведении выборов в последнее воскресенье сентября поддерживают почти все федеральные земли. Сомнения остаются только у Берлина, поскольку на этот день в городе запланирован традиционный марафон.
Сначала как дату выборов обсуждали 17 сентября, однако в это время только завершается сезон отпусков и многие избиратели могут находиться в разъездах.
Согласно статье 39 Конституции ФРГ, новые выборы в парламент страны проводятся между 46-м и 48-м месяцами после начала срока полномочий бундестага в выходной или праздничный день. Предложения по конкретной дате готовит глава МВД после консультаций с властями федеральных земель.