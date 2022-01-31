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Шахед-136

Данське дослідження: підвид Omicron BA.2 здатен більше заражати вакцинованих людей

Данське дослідження: підвид Omicron BA.2 здатен більше заражати вакцинованих людей

Київ • УНН

 • 26277 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Данське дослідження показало, що Omicron підваріант BA.2, який швидко поширився в Данії, більш заразний, ніж поширений BA.1, і більшою мірою здатний заражати вакцинованих людей. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дослідження, під час якого у період із грудня по січень були проаналізовані коронавірусні інфекції у більш ніж 8500 данських домогосподарствах, показало, що люди, інфіковані підваріантом BA.2, приблизно на 33% частіше заражають інших у порівнянні з інфікованими BA.1.

У всьому світі на варіант BA.1 припадає понад 98% випадків Omicron, але його підвид BA.2 швидко став домінуючим штамом у Данії.

"Ми дійшли висновку, що Omicron BA.2 за своєю природою значно більш заразний, ніж BA.1, і що він також має властивості ухилення від імунітету, що ще більше знижує захисний ефект вакцинації проти інфекції", - кажуть дослідники.

Дослідження, яке ще не було рецензовано, було проведено дослідниками зі Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенського університету, Статистичного управління Данії та Данського технічного університету.

"Якщо ви зазнали впливу Omicron BA.2 у своєму домашньому господарстві, ймовірність зараження протягом семи днів у вас становить 39%. BA.2 приблизно на 33% заразніший, ніж BA.1",- йдеться в повідомленні.

Додамо

Випадки BA.2 також були зареєстровані в США, Великій Британії, Швеції та Норвегії, але значно меншою мірою, ніж у Данії, де на нього припадає приблизно 82% випадків.

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