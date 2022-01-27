В Данії виявили новий, заразніший підвид Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Підваріант BA.2 варіанту коронавірусу Omicron, який переважає в Данії, є більш заразним, ніж поширеніший штам BA.1, заявив у середу міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Немає жодних доказів того, що варіант BA.2 викликає більшу кількіість випадків захворювання, але він є заразнішим", — заявив Хойніке на пресконференції.
Деталі
На штам BA.1 в даний час припадає 98% всіх випадків Omicron у світі, але в Данії його відтіснив варіант BA.2, який став домінуючим штамом починаючи з другого тижня січня.
Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії визначило BA.2 як варіант "під наглядом", заявивши, що він може мати перевагу в зростанні.
Попередні розрахунки показують, що BA.2 може бути в 1,5 рази більш заразним, ніж BA.1, йдеться в записці, опублікованій у середу вищим органом інфекційних захворювань Данії Statens Serum Institut (SSI).
Проте початковий аналіз, проведений інститутом, не показав різниці у ризиках госпіталізації при БА.2 порівняно з БА.1.
"Є деякі ознаки того, що він більш заразний, особливо для нещеплених, але він також може заразити людей, які були вакциновані більшою мірою", - заявила на брифінгу технічний директор SSI Тайра Гроув Краузе.
Це може означати, що пік епідемії у Данії триватиме і у лютому, ніж прогнозувалося раніше, додала Краузе.
Додамо
Випадки BA.2 також були зареєстровані у Великій Британії, Швеції та Норвегії, але значно меншою мірою, ніж у Данії.
Данія в середу оголосила про плани скасувати останні зі своїх обмежень у зв'язку з COVID-19 до 1 лютого, ставши останньою країною в Європі, яка зробила це, незважаючи на рекордно високі щоденні показники зараження.