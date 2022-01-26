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Шахед-136

Данія планує скасувати більшість COVID-обмежень до 1-го лютого

Данія планує скасувати більшість COVID-обмежень до 1-го лютого

Київ • УНН

 • 18467 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Данія більше не класифікуватиме COVID-19 як "соціально критичну хворобу" з 1 лютого, написав міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке у листі до епідеміологічного комітету парламенту. Про це пише УНН з посиланням на видання Politico.

Деталі

На підставі рекомендацій епідеміологічного комітету парламенту уряд готовий скасувати майже всі соціальні обмеження до кінця місяця.

"Правила перестануть діяти, коли 1 лютого 2022 року захворювання перестане класифікуватися як соціально критичне", - написав Хойніке у листі.

Це оголошення зроблено у зв'язку з тим, що новий підваріант Omicron, закріплюється в Данії, на його частку припадає майже половина зареєстрованих випадків. В інших країнах, таких як Норвегія, Велика Британія та Швеція, також спостерігається аналогічне зростання підваріанту, але не до такого рівня, як у Данії.

Хоча поширення Omicron викликало новий сплеск інфекцій, що зробило Данію країною ЄС із найвищим рівнем захворюваності на коронавірус, її органи охорони здоров'я заявляють, що це не призвело до збільшення кількості госпіталізацій.

Хоча Omicron менш небезпечний, ніж раніше штам Delta, деякі експерти в галузі охорони здоров'я займають більш обережну позицію, стверджуючи, що основну увагу слід приділяти "придушенню вірусу, а не життя з ним".

Очікується, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен проведе пресконференцію пізніше в середу, щоб підтвердити ослаблення обмежень щодо коронавірусу в країні.

Додамо

Загалом в країні виявили 1,48 млн випадків COVID-19, а за останню добу - 46 590. Від початку пандемії від наслідків ковіду померло - 3 635 осіб, в тому числі напередодні - 14.

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