Датское исследование: подвид Omicron BA.2 способен больше заражать вакцинированных людей

ukru
15 марта, 19:03 • 102584 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118363 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112279 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100107 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87374 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120182 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125633 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127054 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 19940 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 31565 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 33945 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 50760 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15031 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120182 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120407 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258435 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287889 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224305 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103712 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125633 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127769 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129870 просмотра
Актуальное
Датское исследование: подвид Omicron BA.2 способен больше заражать вакцинированных людей

Датское исследование: подвид Omicron BA.2 способен больше заражать вакцинированных людей

Киев • УНН

 • 26275 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Датское исследование показало, что Omicron подвариант BA.2, который быстро распространился в Дании, более заразен, чем распространенный BA.1, и в большей степени способен заражать вакцинированных людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исследование, в ходе которого в период с декабря по январь были проанализированы коронавирусные инфекции в более чем 8500 датских домохозяйствах, показало, что люди, инфицированные подвариантом BA.2, примерно на 33% чаще заражают других по сравнению с инфицированными BA.1.

Во всем мире на вариант BA.1 приходится более 98% случаев Omicron, но его подвид BA.2 быстро стал доминирующим штаммом в Дании.

"Мы пришли к выводу, что Omicron BA.2 по своей природе значительно более заразен, чем BA.1, и что он также имеет свойства уклонения от иммунитета, что еще больше снижает защитный эффект вакцинации против инфекции", - говорят исследователи.

Исследование, которое еще не было рецензировано, было проведено исследователями из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, статистического управления Дании и Датского технического университета.

"Если вы подверглись воздействию Omicron BA.2 в своем домашнем хозяйстве вероятность заражения в течение семи дней у вас составляет 39%. BA.2 примерно на 33% заразнее, чем BA.1", - говорится в сообщении.

Добавим

Случаи BA.2 также были зарегистрированы в США, Великобритании, Швеции и Норвегии, но значительно в меньшей степени, чем в Дании, где на него приходится примерно 82% случаев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы