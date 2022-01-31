Датское исследование: подвид Omicron BA.2 способен больше заражать вакцинированных людей

Детали

Исследование, в ходе которого в период с декабря по январь были проанализированы коронавирусные инфекции в более чем 8500 датских домохозяйствах, показало, что люди, инфицированные подвариантом BA.2, примерно на 33% чаще заражают других по сравнению с инфицированными BA.1.

Во всем мире на вариант BA.1 приходится более 98% случаев Omicron, но его подвид BA.2 быстро стал доминирующим штаммом в Дании.

"Мы пришли к выводу, что Omicron BA.2 по своей природе значительно более заразен, чем BA.1, и что он также имеет свойства уклонения от иммунитета, что еще больше снижает защитный эффект вакцинации против инфекции", - говорят исследователи.

Исследование, которое еще не было рецензировано, было проведено исследователями из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, статистического управления Дании и Датского технического университета.

"Если вы подверглись воздействию Omicron BA.2 в своем домашнем хозяйстве вероятность заражения в течение семи дней у вас составляет 39%. BA.2 примерно на 33% заразнее, чем BA.1", - говорится в сообщении.

Добавим

Случаи BA.2 также были зарегистрированы в США, Великобритании, Швеции и Норвегии, но значительно в меньшей степени, чем в Дании, где на него приходится примерно 82% случаев.