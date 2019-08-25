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Дар'я Білодід отримала золоту медаль на чемпіонаті світу з дзюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла Фуну Тонакі у фіналі чемпіонату світу в ваговій категорії до 48 кілограмів. Про це передає кореспондент УНН.

Чемпіонат проходить у Японії, у Токіо. Фінал розпочався о 13:00. У напівфіналі Дар’я Білодід перемогла мешканку Монголії Уранцецег Мунхбат, а в чвертьфіналі - іспанку Лауру Абеленду Мартінес.

Вісімнадцятирічна Дар’я Білодід в минулому році стала кращою дзюдоїсткою світу у вазі до 48 кілограмів, а цього року перемогла на Європейських іграх у Мінську.

Українські Національні Новини

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