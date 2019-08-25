Дарья Билодид получила золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо

Чемпионат проходит в Японии, в Токио. Финал начался в 13:00. В полуфинале Дарья Билодид победила представительницу Монголии Уранцецег Мунхбат, а в четвертьфинале - испанку Лауру Абеленду Мартинес.

Восемнадцатилетняя Дарья Билодид в прошлом году стала лучшей дзюдоисткой мира в весе до 48 килограммов, а в этом году победила на Европейских играх в Минске.