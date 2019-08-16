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Збірна України визначилась зі складом на ЧС з дзюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Олімпійській базі "Конча-Заспа" відбулось засідання тренерської ради, на якому було затверджено склад збірних команд для участі у майбутньому заході чемпіонаті світу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Враховуючи виступи спортсменів на попередніх турнірах світової серії IJF та стан виконання критеріїв системи відбору, було затверджено такий склад команди:

Вагова категорія 60 кг – Артем Лесюк (Київ)
66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва – Київ)
73 кг – Артем Хомула (Сумська)
90 кг – Кеджау Ньябалі (Київ)
48 кг – Дар’я Білодід (Київ), Марина Черняк (Запорізька)
57 кг – Марія Скора (Запорізька)
+78 кг – Єлизавета Каланіна (Полтавська), Галина Тарасова (Запорізька).

Примітно, що планетарна першість відбудеться 25 серпня – 01 вересня у Токіо.

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