Сборная Украины определилась с составом на ЧМ по дзюдо

Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, был утвержден такой состав команды:

Весовая категория 60 кг - Артем Лесюк (Киев)

66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - Киев)

73 кг - Артем Хомула (Сумская)

90 кг - Кеджау Ньябали (Киев)

48 кг - Дарья Билодид (Киев), Марина Черняк (Запорожская)

57 кг - Мария Скорая (Запорожская)

+78 кг - Елизавета Каланина (Полтавская), Галина Тарасова (Запорожская).

Примечательно, что планетарное первенство состоится 25 августа - 1 сентября в Токио.