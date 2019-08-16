Сборная Украины определилась с составом на ЧМ по дзюдо

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 79906 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 91782 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137584 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126268 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130217 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Сборная Украины определилась с составом на ЧМ по дзюдо

Сборная Украины определилась с составом на ЧМ по дзюдо

Киев  •  УНН

 • 7990 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На Олимпийской базе "Конча-Заспа" состоялось заседание тренерского совета, на котором был утвержден состав сборных команд для участия в предстоящем мероприятии чемпионате мира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, был утвержден такой состав команды:

Весовая категория 60 кг - Артем Лесюк (Киев)
66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - Киев)
73 кг - Артем Хомула (Сумская)
90 кг - Кеджау Ньябали (Киев)
48 кг - Дарья Билодид (Киев), Марина Черняк (Запорожская)
57 кг - Мария Скорая (Запорожская)
+78 кг - Елизавета Каланина (Полтавская), Галина Тарасова (Запорожская).

Примечательно, что планетарное первенство состоится 25 августа - 1 сентября в Токио.

Украинские Национальные Новости

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