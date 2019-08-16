Сборная Украины определилась с составом на ЧМ по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На Олимпийской базе "Конча-Заспа" состоялось заседание тренерского совета, на котором был утвержден состав сборных команд для участия в предстоящем мероприятии чемпионате мира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, был утвержден такой состав команды:
Весовая категория 60 кг - Артем Лесюк (Киев)
66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - Киев)
73 кг - Артем Хомула (Сумская)
90 кг - Кеджау Ньябали (Киев)
48 кг - Дарья Билодид (Киев), Марина Черняк (Запорожская)
57 кг - Мария Скорая (Запорожская)
+78 кг - Елизавета Каланина (Полтавская), Галина Тарасова (Запорожская).
Примечательно, что планетарное первенство состоится 25 августа - 1 сентября в Токио.