Данілов про російську загрозу: РНБО розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій, зокрема в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Так, повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього безпекового співробітництва.
Сторони також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань “Запад-2021”.
Цитата
“За словами О. Данілова, Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій”, — пише пресслужбі.
Секретар РНБО заявив, що “РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні”, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.
Деталі
Своєю чергою, посол Канади відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки з боку Канади нашої держави на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими територіями.
Що було раніше
Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець сьогодні на зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою обговорили погіршення ситуації на Донбасі, систематичні порушення сепаратистами режиму “тиші” і стан реформування оборонного сектора України.
Додамо
Бойовики в п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.
Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню.