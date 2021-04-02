Данилов о российской угрозе: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий, в частности в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.