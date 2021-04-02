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Данилов о российской угрозе: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий

Данилов о российской угрозе: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий, в частности в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, сообщается, что во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества безопасности.

Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям “Запад-2021”.

Цитата

“По словам А. Данилова, Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий”, — пишет пресс-служба.

Секретарь СНБО заявил, что “РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе”, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Детали

В свою очередь, посол Канады отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Что было раньше

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец сегодня на встрече с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили ухудшение ситуации на Донбассе, систематические нарушения сепаратистами режима “тишины” и состояние реформирования оборонного сектора Украины.

Добавим

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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