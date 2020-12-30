Данілов доручив держзамовникам подати показники ДОЗ на три роки

"Кожен державний замовник має проаналізувати виконання ДОЗ у 2020 році та вжити заходів, щоб допущені помилки не повторилися в майбутньому…Основні показники оборонного замовлення мають бути розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і оборони України та протягом місяця після набуття чинності закону про Державний бюджет України на відповідний рік затверджені Кабінетом Міністрів України", - наголосив Данілов.

Він звернувся до державних замовників із закликом якомога скоріше подати пропозиції до проекту основних показників ДОЗ на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів ДОЗ на 2022 і 2023 роки до уповноваженого органу з питань координації оборонного замовлення та до Апарату РНБО України.

"Планування, системний підхід до формування та виконання ДОЗ мають бути фундаментальними, із урахуванням необхідності запровадження стандартів НАТО. Це дороговказ для нас", - додав Данілов.

За його словами, уповноважений орган з питань координації оборонного замовлення має забезпечити розроблення, погодження в установленому порядку проекту основних показників ДОЗ на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення на 2022 і 2023 роки і подати у двотижневий строк після набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на розгляд РНБО України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде збільшено державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому".



