Зеленський: держава збільшить замовлення для "Укроборонпрому" на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вирішено питання щодо збільшення державного оборонного замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Так, у межах робочої поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".
"Глава держави ознайомився з основними показниками та концепцією корпоратизації "Укроборонпрому", яка вже стартувала та передбачає трансформацію концерну в сучасні холдинги, а також запровадження системи корпоративного управління. Президент оглянув складальну дільницю та складально-монтажний цех. Володимиру Зеленському продемонстрували новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "Іскра" стане базовим підприємством холдингу "Радарні системи", що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК "Укроборонпром". "Радарні системи" мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до модернізації та утилізації.
"Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", – зауважив Зеленський.
Він наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного замовлення – великий.
Зазначається, що Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив Главу держави визначити як невідкладний законопроект № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".
"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", – зазначив Гусєв.
Нагадаємо, Юрій Гусєв заявив, що виставлені на приватизацію 18 оборонних підприємств Укроборонпрому протягом вже багатьох років не виконували жодних замовлень.