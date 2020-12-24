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Зеленський: держава збільшить замовлення для "Укроборонпрому" на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вирішено питання щодо збільшення державного оборонного замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зеленський: держава збільшить замовлення для "Укроборонпрому" на наступний рік

Так, у межах робочої поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".

"Глава держави ознайомився з основними показниками та концепцією корпоратизації "Укроборонпрому", яка вже стартувала та передбачає трансформацію концерну в сучасні холдинги, а також запровадження системи корпоративного управління. Президент оглянув складальну дільницю та складально-монтажний цех. Володимиру Зеленському продемонстрували новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "Іскра" стане базовим підприємством холдингу "Радарні системи", що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК "Укроборонпром". "Радарні системи" мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до модернізації та утилізації.

"Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного замовлення – великий.

Зазначається, що Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив Главу держави визначити як невідкладний законопроект № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".

"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", – зазначив Гусєв.

Нагадаємо, Юрій Гусєв заявив, що виставлені на приватизацію 18 оборонних підприємств Укроборонпрому протягом вже багатьох років не виконували жодних замовлень.

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