Зеленский: государство увеличит заказ для "Укроборонпрома" на следующий год

Так, в рамках рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

"Глава государства ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации "Укроборонпрома", которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления. Президент осмотрел сборочный участок и сборочно-монтажный цех. Владимиру Зеленскому продемонстрировали новейшие образцы радиолокационных систем и комплексов, которые производит предприятие", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", который объединит 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром". "Радарные системы" должны замкнуть весь цикл производства систем радиолокации - от разработки до модернизации и утилизации.

"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решен сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - отметил Зеленский.

Он отметил, что потенциал для увеличения государственного оборонного заказа - большой.

Отмечается, что Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил Главу государства определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Гусев.

Напомним, Юрий Гусев заявил, что выставленные на приватизацию 18 оборонных предприятий Укроборонпрома на протяжении уже многих лет не выполняли никаких заказов.