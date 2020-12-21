Новий очільник “Укроборонпрому” прокоментував приватизацію оборонних підприємств-“трупів”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Виставлені на приватизацію 18 оборонних підприємств Укроборонпрому протягом вже багатьох років не виконували жодних замовлень. Про це під час пресконференції повідомив призначений 3 грудня генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв, передає УНН.
“Ті підприємства, які зараз передані для приватизації, протягом багатьох років не виконували жодних замовлень для потреб збройних сил. Це підприємства, які сьогодні не входять в цільову модель створення нового холдингу”, — розповів Гусєв.
Водночас він вважає, що покупці на такі підпроиємства таки знайдуться.
“Їх реалізація, я переконаний, дозволить залучити необхідні ресурси для того, щоб інші підприємства отримали ресурси на оздоровлення, на розвиток. І знову ж таки наша позиція дуже проста: будь-яка приватизація підприємств, які не мають відношення до обороно-промислового комплексу або втратили його протягом багатьох років, мають реалізовуватися на прозорих аукціонах”, — сказав він.
Про те, що на приватизацію виставлені фактично підприємства — “трупи” раніше повідомив колишній керівник “Спецтехноекспорту” Павло Барбул.
“У багатьох з них навіть немає оформленої землі. Можливо, вона є, можливо, десь там земля на актах постійного користування, тобто, її треба або відводити в оренду, або відводити у власність. Тобто, там ще проблем з землею вистачає. Це квадратні метри цехів, за великим рахунком, що там ще можна робити. Виробничі якісь процеси, випускати якусь технологічну висококонкурентну сучасну продукцію жодне з цих підприємств не може. Три або чотири з них виставляються на приватизацію просто як таблички, юридична адреса, тобто більше там взагалі нічого”, — зазначив він.
Довідка УНН: ДП “Спецтехноекспорт” — одна із найбільших компаній- спецекспортерів України у складі ДК “Укроборонпром”. Вона спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. Павло Барбул очолював “Спецтехноекспорт” у період з 2015 по 2018 роки.