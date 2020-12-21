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Новий очільник “Укроборонпрому” прокоментував приватизацію оборонних підприємств-“трупів”

Київ • УНН

 • 12774 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Виставлені на приватизацію 18 оборонних підприємств Укроборонпрому протягом вже багатьох років не виконували жодних замовлень. Про це під час пресконференції повідомив призначений 3 грудня генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв, передає УНН.

Новий очільник “Укроборонпрому” прокоментував приватизацію оборонних підприємств-“трупів”

“Ті підприємства, які зараз передані для приватизації, протягом багатьох років не виконували жодних замовлень для потреб збройних сил. Це підприємства, які сьогодні не входять в цільову модель створення нового холдингу”, — розповів Гусєв.

Водночас він вважає, що покупці на такі підпроиємства таки знайдуться.

“Їх реалізація, я переконаний, дозволить залучити необхідні ресурси для того, щоб інші підприємства отримали ресурси на оздоровлення, на розвиток. І знову ж таки наша позиція дуже проста: будь-яка приватизація підприємств, які не мають відношення до обороно-промислового комплексу або втратили його протягом багатьох років, мають реалізовуватися на прозорих аукціонах”, — сказав він.

Про те, що на приватизацію виставлені фактично підприємства — “трупи” раніше повідомив колишній керівник “Спецтехноекспорту” Павло Барбул.

“У багатьох з них навіть немає оформленої землі. Можливо, вона є, можливо, десь там земля на актах постійного користування, тобто, її треба або відводити в оренду, або відводити у власність. Тобто, там ще проблем з землею вистачає. Це квадратні метри цехів, за великим рахунком, що там ще можна робити. Виробничі якісь процеси, випускати якусь технологічну висококонкурентну сучасну продукцію жодне з цих підприємств не може. Три або чотири з них виставляються на приватизацію просто як таблички, юридична адреса, тобто більше там взагалі нічого”, — зазначив він.

Довідка УНН: ДП “Спецтехноекспорт” — одна із найбільших компаній- спецекспортерів України у складі ДК “Укроборонпром”. Вона спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. Павло Барбул очолював “Спецтехноекспорт” у період з 2015 по 2018 роки.

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