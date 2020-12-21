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Новый глава "Укроборонпрома" прокомментировал приватизацию оборонных предприятий-"трупов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Выставленнын на приватизацию 18 оборонных предприятий Укроборонпрома на протяжении уже многих лет не выполняли никаких заказов. Об этом во время пресс-конференции сообщил назначенный 3 декабря генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает УНН.

Новый глава "Укроборонпрома" прокомментировал приватизацию оборонных предприятий-"трупов"

"Те предприятия, которые сейчас переданы для приватизации, в течение многих лет не выполняли никаких заказов для нужд вооруженных сил. Это предприятия, которые сегодня не входят в целевую модель создания нового холдинга", - рассказал Гусев.

В то же время он считает, что покупатели на такие пидпроиемства найдутся.

"Их реализация, я убежден, позволит привлечь необходимые ресурсы для того, чтобы другие предприятия получили ресурсы на оздоровление, на развитие. И опять же наша позиция очень простая: любая приватизация предприятий, которые не имеют отношения к оборонно-промышленному комплексу или тех, что потеряли его в течение многих лет, должна реализовываться на прозрачных аукционах", - сказал он.

О том, что на приватизацию выставлены фактически предприятия-"трупы" ранее сообщил бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул.

"У многих из них даже нет оформленной земли. Возможно, она, возможно, где-то там земля на актах постоянного пользования, то есть, ее надо или отводить в аренду, или отводить в собственность. То есть, там еще проблем с землей хватает. Это квадратные метры цехов, по большому счету, что там еще можно делать. Производственные какие-то процессы, выпускать какую-то технологическую высококонкурентную современную продукцию ни одно из этих предприятий не может. Три или четыре из них выставляются на приватизацию просто как таблички, юридический адрес, то есть больше там вообще ничего", - отметил он.

Справка: ГП "Спецтехноэкспорт" - одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК "Укроборонпром". Она специализируется на экспорте и импорте оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. Павел Барбул возглавлял "Спецтехноэкспорт" в период с 2015 по 2018 годы.

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