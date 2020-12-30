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Данилов поручил госзаказчикам подать показатели ГОЗ на три года

Киев • УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Государственные заказчики должны подготовить показатели по госзаказу на 2021 год и ориентировочные показатели на 2022 и 2023 годы. Соответствующее поручение они получили от секретаря СНБО Алексея Данилова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данилов поручил госзаказчикам подать показатели ГОЗ на три года

"Каждый государственный заказчик должен проанализировать выполнение ГОЗ в 2020 году и принять меры, чтобы допущенные ошибки не повторились в будущем... Основные показатели оборонного заказа должны быть рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и в течение месяца после вступления в силу закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год утверждены Кабинетом Министров Украины", - подчеркнул Данилов.

Он обратился к государственным заказчикам с призывом как можно скорее подать предложения в проект основных показателей ГОЗ на 2021 год и ориентировочных показателей объемов ГОЗ на 2022 и 2023 годы в уполномоченный орган по вопросам координации оборонного заказа и в Аппарат СНБО Украины.

"Планирование, системный подход к формированию и выполнению ГОЗ должны быть фундаментальными, с учетом необходимости внедрения стандартов НАТО. Это путь для нас", - добавил Данилов.

По его словам, уполномоченный орган по вопросам координации оборонного заказа должен обеспечить разработку, согласование в установленном порядке проекта основных показателей ГОЗ на 2021 год и ориентировочных показателей объемов государственного оборонного заказа на 2022 и 2023 годы и подать в двухнедельный срок после вступления в силу Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" на рассмотрение СНБО Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет увеличен государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома".

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