Дабл-дабл українця допоміг "Фініксу" перемогти "Індіану"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень продовжив результативні виступи у виїзному поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти "Індіани Пейсерс", передає УНН.
За відсутності центрового Тайсона Чендлера українець вп'яте в сезоні вийшов на поєдинок у стартовому складі та відкрив рахунок у баталії, виправивши хибний кидок партнера Ті Джей Воррена. Наш співвітчизник продемонстрував гольову феєрію протягом першої половини чверті – спочатку "бігмен" здобув два очки після обігравання Майлза Тьорнера, згодом вколотив у кільце "Пейсерс" слем-данк, а також відзначився точним кидком зі середньої дистанції.
У другій чверті О.Лень зробив кілька ефектних блок-шотів, що допомогло його команді піти на велику перерву за рахунку 57:49. На початку третього відрізку на персональному рахунку українського центрового був оформлений дабл-дабл, а в останній 12-хвилинці О.Лень не з'являвся на паркеті, адже "сонячні" мали солідний гандикап – 116:96.
Відзначимо, що на рахунку О.Леня третій в сезоні дабл-дабл - 10 очок (5/7 двоочкові) + 10 підбирань + 3 блок-шоти + 1 передача + 1 перехоплення за 22:29 хвилини на паркеті.
Нагадаємо, що в активі "Санс" 4 перемоги при 9 поразках, "Пейсерс" мають 6 звитяг і 7 програшів.