Дабл-дабл украинца помог "Финиксу" победить "Индиану"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лень продолжил результативные выступления в выездном поединке регулярного чемпионата НБА против "Индианы Пэйсерс", передает УНН.
При отсутствии центрового Тайсона Чендлера украинец пятый раз в сезоне вышел на поединок в стартовом составе и открыл счет в баталии, исправив ложный бросок партнера Ти Джей Уоррена. Наш соотечественник продемонстрировал голевую феерию в течение первой половины четверти - сначала "бигмен" получил два очка после обыгрывания Майлза Тернера, впоследствии вколотил в кольцо "Пэйсерс" слэм-данк, а также отметился точным броском со средней дистанции.
Во второй четверти А.Лень сделал несколько эффектных блок-шотов, что помогло его команде уйти на большой перерыв при счете 57:49. В начале третьего отрезка на персональном счету украинского центрового был оформлен дабл-дабл, а в последний 12-минутке А.Лень не появлялся на паркете, ведь "солнечные" имели солидный гандикап - 116: 96.
Отметим, что на счету А.Леня третий в сезоне дабл-дабл - 10 очков (5/7 двухочковые) + 10 подборов + 3 блок-шота + 1 передача + 1 перехват за 22:29 минуты на паркете.
Напомним, что в активе "Санс" 4 победы при 9 поражениях, "Пэйсерс" имеют 6 побед и 7 проигрышей.