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Дабл-дабл Леня допоміг "Атланті" перемогти у матчі НБА

Дабл-дабл Леня допоміг "Атланті" перемогти у матчі НБА

Київ • УНН

 • 10929 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень допоміг "Атланті Хокс" перемогти "Шарлотт Хорнетс" у поєдинку НБА (122:107), передає кореспондент УНН.

Наш земляк активно проявив себе в третій чверті в якій зумів відзначитися левовою часткою своїх очок. Загалом за 19 хвилин наш баскетболіст набрав 13 очок (4/10 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/2 штрафних), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот, оформивши дабл-дабл.

Зауважимо, що це вже другий дабл-дабл Леня поточного сезону. Раніше він набрав 21 очко та 10 підбирань у матчі проти "Фінікса", за який виступав до переходу в "Атланту".

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