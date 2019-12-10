Дабл-дабл Леня допоміг "Атланті" перемогти у матчі НБА

Наш земляк активно проявив себе в третій чверті в якій зумів відзначитися левовою часткою своїх очок. Загалом за 19 хвилин наш баскетболіст набрав 13 очок (4/10 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/2 штрафних), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот, оформивши дабл-дабл.

Зауважимо, що це вже другий дабл-дабл Леня поточного сезону. Раніше він набрав 21 очко та 10 підбирань у матчі проти "Фінікса", за який виступав до переходу в "Атланту".