Дабл-дабл Леня помог "Атланте" победить в матче НБА

Наш земляк активно проявил себя в третьей четверти в которой сумел отличиться львиной долей своих очков. Всего за 19 минут наш баскетболист набрал 13 очков (4/10 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/2 штрафных), 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот, оформив дабл-дабл.

Заметим, что это уже второй дабл-дабл Леня текущего сезона. Ранее он набрал 21 очко и 10 подборов в матче против "Финикса", за который выступал до перехода в "Атланту".