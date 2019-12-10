Дабл-дабл Леня помог "Атланте" победить в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Атланте Хокс" победить "Шарлотт Хорнетс" в поединке НБА (122:107), передает корреспондент УНН.
Наш земляк активно проявил себя в третьей четверти в которой сумел отличиться львиной долей своих очков. Всего за 19 минут наш баскетболист набрал 13 очков (4/10 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/2 штрафных), 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот, оформив дабл-дабл.
Заметим, что это уже второй дабл-дабл Леня текущего сезона. Ранее он набрал 21 очко и 10 подборов в матче против "Финикса", за который выступал до перехода в "Атланту".