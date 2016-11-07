Д.Трамп завив, що не буде приймати біженців без підтримки суспільства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Республіканський кандидат у президенти Дональд Трамп розповів публіці в Мічігані і Міннесоті про те, що його Адміністрація не буде приймати біженців без місцевої підтримки, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Тут, в Мічигані, ви бачилии пов’язані з програмою допомоги біженцям. Це загрожує вашій безпеці, і це чинить величезний тиск на школи і суспільні ресурси”, — заявив республіканець.
В свою чергу мусульманські американські групи розкритикували Д.Трампа за такі коментарі.
“Адміністрація Трампа не визнає ніяких біженців без підтримки місцевого співтовариства”, — підкреслив Д. Трамп.
Як повідомляв УНН, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його суперницю на виборах у США Хілларі Клінтон прикриває “шахрайська система”.