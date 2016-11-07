Д.Трамп завил, что не будет принимать беженцев без поддержки общества
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп рассказал публике в Мичигане и Миннесоте о том, что его администрация не будет принимать беженцев без местной поддержки, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
"Здесь, в Мичигане, вы видели связанныех с программой помощи беженцам. Это угрожает вашей безопасности, и это оказывает огромное давление на школы и общественные ресурсы", - заявил республиканец.
В свою очередь мусульманские американские группы раскритиковали Д.Трампа за такие комментарии.
"Администрация Трампа не признает никаких беженцев без поддержки местного сообщества", - подчеркнул Д. Трамп.
Как сообщал УНН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперницу на выборах в США Хиллари Клинтон прикрывает "мошенническая система" .