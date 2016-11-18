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Д.Трамп запропонував посаду радника з нацбезпеки М.Флінну

Д.Трамп запропонував посаду радника з нацбезпеки М.Флінну

Київ • УНН

 • 11402 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду радника з національної безпеки генералу у відставці Майклу Флінну, який, як і президент, виступає за поліпшення відносин з Москвою, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Про таку пропозицію Дональда Трампа американським ЗМІ повідомив високопоставлений чиновник з оточення президента.

Майклу Флінну 57 років. Під час передвиборної кампанії він вже консультував Д.Трампа, а в липні виступив з промовою на з'їзді Республіканської партії. У 2012-2014 роках М.Флінн займав пост директора Агентства військової розвідки.

За даними газети The Washington Post, у 2015 році М.Флінн приголомшив всіх, коли поїхав у Москву і сидів за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним на заході з нагоди десятиріччя пропагандистського каналу Russia Today. Тоді М.Флінн заявив, що не бачить різниці між RT і американськими новинними каналами.

М.Флінн також відомий своїми спірними висловлюваннями про іслам. У лютому він написав у соцмережі Twitter, що "страх перед ісламом обгрунтований".

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив про свою відставку, виступаючи перед Конгресом США у Вашингтоні.

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