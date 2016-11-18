Д.Трамп предложил должность советника по нацбезопасности М.Флинну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп предложил должность советника по национальной безопасности генералу в отставке Майклу Флинну, который, как и президент, выступает за улучшение отношений с Москвой, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
О таком предложении Дональда Трампа американским СМИ сообщил высокопоставленный чиновник из окружения президента.
Майклу Флинну 57 лет. Во время предвыборной кампании он уже консультировал Д.Трампа, а в июле выступил с речью на съезде Республиканской партии. В 2012-2014 годах М.Флинн занимал пост директора Агентства военной разведки.
По данным газеты The Washington Post, в 2015 году М.Флинн ошеломил всех, когда поехал в Москву и сидел за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным на мероприятии по случаю десятилетия пропагандистского канала Russia Today. Тогда М.Флинн заявил, что не видит разницы между RT и американскими новостными каналами.
М.Флинн также известен своими спорными высказываниями об исламе. В феврале он написал в соцсети Twitter, что "страх перед исламом обоснован".
Напомним, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил о своей отставке, выступая перед Конгрессом США в Вашингтоне.