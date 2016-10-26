Д.Трамп випереджає Х.Клінтон у Флориді - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп має незначну перевагу у Флориді. Про це свідчать дані опитування, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Республіканський кандидат у президенти має 45%, тоді як демократ Хілларі Клінтон - 43% підтримки серед потенційних виборців за умови, якщо є інші кандидати.
У гіпотетичній двосторонній гонці Д.Трапм має 46% до 45% Х.Клінтон.
Нагадаємо, дострокове голосування на виборах президента стартувало у низці штатів США.