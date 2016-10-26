Д.Трамп опережает Х.Клинтон во Флориде - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет незначительное преимущество во Флориде. Об этом сообщают данные опроса, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Республиканский кандидат в президенты имеет 45%, тогда как демократ Хиллари Клинтон - 43% поддержки среди потенциальных избирателей при условии, если есть другие кандидаты.
В гипотетической двусторонней гонке Д.Трапм имеет 46%, Х.Клинтон поддерживают 45%.
Напомним, досрочное голосование на выборах президента началось в ряде штатов США.