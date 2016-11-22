Д.Трамп відмовився від поновлення справи проти Х.Клінтон - ЗМІ

К.Конвей наголосила, що це рішення має стати "потужним меседжем" для об'єднання країн.

"Х.Клінтон ще має усвідомити, що більшість американців не вважають її чесною чи вартою довіри", - цитує К.Конвей агенція dpa.

Представниця штабу новообраного президента додала, що Трамп зараз опікується значною кількістю питань, тоді як зведення політичних рахунків до них не належить.

Як повідомляв УНН, Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря, а нині кандидата в президенти на виборах в США Хілларі Клінтон. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита.