Д.Трамп отказался от возобновления дела против Х.Клинтон - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять расследование деятельности его бывшей оппонентки, демократки Хиллари Клинтон, в должности госсекретаря. Об этом во вторник, 22 ноября, в интервью MSNBC заявила менеджеру его кампании Келлиенн Конвей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
К.Конвей подчеркнула, что это решение должно стать "мощным месседжем" для объединения стран.
"Х.Клинтон еще предстоит осознать, что большинство американцев не считают ее честной или достойной доверия", - цитирует К.Конвей агентство dpa.
Представительница штаба новоизбранного президента добавила, что Д.Трамп сейчас занимается большим количеством вопросов, тогда как сведение политических счетов к ним не относится.
Как сообщал УНН, Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто.