Д.Трамп: рядові співробітники ФБР не дозволять Х.Клінтон залишитися безкарною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у неділю висловив упевненість у тому, що рядові співробітники ФБР не дозволять його суперниці Хілларі Клінтон залишитися безкарною за її злочини,передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Співробітники ФБР не дозволять їй залишитися безкарною за її жахливі злочини, включаючи видалення 33 тисяч електронних листів після отримання повістки для надання свідчень у конгресі США”, — зазначив Д.Трамп, виступаючи перед прихильниками в штаті Мічиган.
Також республіканець назвав Х.Клінтон “найбільш корумпованою особистістю з тих, хто коли-небудь прагнув зайняти пост президента США”.
Як повідомляв УНН раніше, Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря, а нині кандидата в президенти на виборах в США Хілларі Клінтон. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита.