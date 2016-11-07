Д.Трамп: рядовые сотрудники ФБР не позволят Х.Клинтон остаться безнаказанной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в воскресенье выразил уверенность в том, что рядовые сотрудники ФБР не позволят его сопернице Хиллари Клинтон остаться безнаказанной за ее преступления, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Сотрудники ФБР не позволят ей остаться безнаказанной за ее ужасные преступления, включая удаление 33 тысяч электронных писем после получения повестки для дачи показаний в Конгрессе США", - отметил Д.Трамп, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.
Также республиканец назвал Х.Клинтон "наиболее коррумпированной личностью из тех, кто когда-либо стремился занять пост президента США".
Как сообщал ранее УНН, Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто.