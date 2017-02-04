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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55714 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Д.Трамп проведе телефонні переговори з П.Порошенком в суботу

Київ • УНН

 • 12496 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У прес-службі Білого дому повідомили, що в найближчі вихідні Д.Трамп проведе бесіди по телефону з президентом України Петром Порошенко і прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, а також з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і главою кабінету міністрів Нової Зеландії Біллом Інгліш, передає УНН.

Д.Трамп проведе телефонні переговори з П.Порошенком в суботу

Там уточнили, що, переговори з П.Порошенком, П.Джентілоні і Й.Столтенбергом намічені на суботу, а з Б.Інглішем — на неділю. Теми бесід не уточнюються.

Розмова з президентом України Порошенко відбудеться о 16.45 за східним часом США (23.45 по Києву неділю)

Нагадаємо, адміністрація Президента України з американською адміністрацією опрацьовує конкретну дату візиту Глави держави Петра Порошенка до США.

Раніше посольстві України в США повідомили, що орієнтовними числами візиту Президента Петра Порошенка до США наразі є період з 21 по 23 лютого.

 

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