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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп проведет телефонные переговоры с П.Порошенко в субботу

Киев • УНН

 • 12496 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ближайшие выходные Д.Трамп проведет беседы по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглиш, передает УНН.

Д.Трамп проведет телефонные переговоры с П.Порошенко в субботу

Там уточнили, что, переговоры с П.Порошенко, П.Джентилони и Й.Столтенберга намечены на субботу, а с Б.Инглишем - на воскресенье. Темы бесед не уточняются.

Напомним, администрация Президента Украины с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Главы государства Петра Порошенко в США.

Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что ориентировочными числами визита Президента Петра Порошенко в США сейчас является период с 21 по 23 февраля.

 

Украинские Национальные Новости

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