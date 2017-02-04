Д.Трамп проведет телефонные переговоры с П.Порошенко в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ближайшие выходные Д.Трамп проведет беседы по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглиш, передает УНН.
Там уточнили, что, переговоры с П.Порошенко, П.Джентилони и Й.Столтенберга намечены на субботу, а с Б.Инглишем - на воскресенье. Темы бесед не уточняются.
Напомним, администрация Президента Украины с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Главы государства Петра Порошенко в США.
Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что ориентировочными числами визита Президента Петра Порошенко в США сейчас является период с 21 по 23 февраля.