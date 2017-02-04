Д.Трамп проведет телефонные переговоры с П.Порошенко в субботу

Там уточнили, что, переговоры с П.Порошенко, П.Джентилони и Й.Столтенберга намечены на субботу, а с Б.Инглишем - на воскресенье. Темы бесед не уточняются.

Напомним, администрация Президента Украины с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Главы государства Петра Порошенко в США.

Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что ориентировочными числами визита Президента Петра Порошенко в США сейчас является период с 21 по 23 февраля.