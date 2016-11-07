Д.Трамп: Х.Клінтон прикриває "шахрайська система"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його суперницю на виборах у США Хілларі Клінтон прикриває “шахрайська система”, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Ви повинні розуміти, що це шахрайська система, і вона (Клінтон-ред.) перебуває під її захистом”, — сказав Д.Трамп.
Виступаючи в неділю перед виборцями в Міннеаполісі, штат Міннесота, він ніяк не прокоментував заяву директора ФБР Джеймса Комі, що Х.Клінтон не будуть пред’являти звинувачення через скандал з електронною поштою у зв’язку з новознайденими листами екс-держсекретаря.
Як повідомляв УНН, Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря, а нині кандидата в президенти на виборах в США Хілларі Клінтон. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита