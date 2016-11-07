Д.Трамп: Х.Клинтон прикрывает "мошенническая система"

"Вы должны понимать, что это мошенническая система, и она (Клинтон - ред.) находится под ее защитой", - сказал Д.Трамп.

Выступая в воскресенье перед избирателями в Миннеаполисе, штат Миннесота, он никак не прокомментировал заявление директора ФБР Джеймса Коми, что Х.Клинтон не будут предъявлять обвинения из-за скандала с электронной почтой в связи с вновь письмами экс-госсекретаря.

Как сообщал УНН, Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто.