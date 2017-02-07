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Д.Срна назвав Л.Модріча найкращим півзахисником світу

Київ • УНН

 • 8193 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Капітан донецького “Шахтаря” Даріо Срна поділився думками з приводу того, хто є найкращим півзахисником на планеті, передає УНН з посиланням на іспанську Marca.

Д.Срна назвав Л.Модріча найкращим півзахисником світу

“Лука Модріч — кращий півзахисник світу на даний момент. Я не кажу, що Модріч є одним з кращих хавбеків світу, я кажу, що він безсумнівно номер один. Без нього навіть у „Реала“ будуть проблеми. Лука зростає з кожним роком і досяг вершини зараз”, — розповів Д.Срна.

Нагадаємо, Л.Модріч перейшов з англійського “Тотенхема” до стану “Реала” у 2012 році. За цей час футболіст допоміг мадридцям виграти дві Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, двічі ставав переможцем Клубного чемпіонату світу, а також володарем Кубка та Суперкубка Іспанії.

Додамо також, 31-річного гравця п’ять разів визнавали кращим футболістом року в Хорватії.

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