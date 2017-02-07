Д.Срна назвал Л.Модрича лучшим полузащитником мира

"Лука Модрич - лучший полузащитник мира на данный момент. Я не говорю, что Модрич является одним из лучших хавбеков мира, я говорю, что он несомненно номер один. Без него даже у "Реала" будут проблемы. Лука растет с каждым годом и достиг вершины сейчас", - рассказал Д.Срна.

Напомним, Л.Модрич перешел из английского "Тоттенхэма" в состояние "Реала" в 2012 году. За это время футболист помог мадридцам выиграть две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, дважды становился победителем Клубного чемпионата мира, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Добавим также, 31-летнего игрока пять раз признавали лучшим футболистом года в Хорватии.