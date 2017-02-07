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Д.Срна назвал Л.Модрича лучшим полузащитником мира

Киев • УНН

 • 8193 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями по поводу того, кто является лучшим полузащитником на планете, передает УНН со ссылкой на испанскую Marca.

Д.Срна назвал Л.Модрича лучшим полузащитником мира

"Лука Модрич - лучший полузащитник мира на данный момент. Я не говорю, что Модрич является одним из лучших хавбеков мира, я говорю, что он несомненно номер один. Без него даже у "Реала" будут проблемы. Лука растет с каждым годом и достиг вершины сейчас", - рассказал Д.Срна.

Напомним, Л.Модрич перешел из английского "Тоттенхэма" в состояние "Реала" в 2012 году. За это время футболист помог мадридцам выиграть две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, дважды становился победителем Клубного чемпионата мира, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Добавим также, 31-летнего игрока пять раз признавали лучшим футболистом года в Хорватии.

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