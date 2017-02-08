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Д.Маккейн назвав В.Путіна м'ясником і головорізом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого, УНН. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн різко розкритикував висловлювання Дональда Трампа, який на питання про "Путіна-вбивці" в інтерв'ю Fox News відповів, що Америка також має в своїй історії багато вбивць, передає УНН.

Д.Маккейн назвав В.Путіна м'ясником і головорізом

 

 

 

Про це Маккейн заявив, під час виступу в Сенаті, повідомляє Politico.

Маккейн акцентував, що між Сполученими Штатами і путінською Росією не можна ставити знаку рівності.

"Немає ніякої моральної еквівалентності між цим м'ясником і головорізом, полковником КДБ і Сполученими Штатами Америки – країни, яку Рональд Рейган називав сяючим містом на пагорбі", - заявив Маккейн.

Критикуючи висловлювання Трампа, сенатор зазначив, що для того, щоб вдатися до таких порівнянь, треба бути або "жахливо дезинформованным, або ж неймовірно упередженим".

Раніше Трамп під час інтерв'ю Fox News зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білл о'райлі, який назвав Путіна "вбивцею".

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