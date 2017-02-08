Д.Маккейн назвал В.Путина мясником и головорезом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля, УНН. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал высказывания Дональда Трампа, который на вопрос о "Путине-убийце" в интервью Fox News ответил, что Америка также имеет в своей истории много убийц, передает УНН.
Об этом Маккейн заявил, выступая в Сенате, сообщает Politico.
Маккейн акцентировал, что между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.
"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки - страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - заявил Маккейн.
Критикуя высказывания Трампа, сенатор отметил, что для того, чтобы прибегнуть к таким сравнениям, надо быть или "ужасно дезинформованным, или же невероятно предвзятым".
Ранее Трамп во время интервью Fox News отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".