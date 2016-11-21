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Д.Керрі схвалив гуманітарну паузу в Ємені і закликав сторони конфлікту до гнучкості

Д.Керрі схвалив гуманітарну паузу в Ємені і закликав сторони конфлікту до гнучкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Держсекретар Джон Керрі схвалив початок гуманітарної паузи в Ємені, дотримуватися якої обіцяли всі сторони конфлікту, передає УНН з посиланням на ТАСС.

 

“Я закликаю всіх дотримуватись свої зобов’язань, дозволити надати гуманітарну допомогу, а також створити умови для продовження мирних переговорів”, — йдеться в заяві шефа американської дипломатії, поширеному в неділю прес-службою Держдепартаменту.

За словами Керрі, “як і раніше, Сполучені Штати готові надати допомогу єменського народу”, Вашингтон підтримує зусилля спецпосланця генсека ООН Ісмаїла ульд Шейха Ахмеда, спрямовані на відновлення переговорів, метою яких є “всеосяжна угода”. Держсекретар зазначив, що врегулювання конфлікту вимагатиме поступок, і США закликають всі сторони проявляти гнучкість.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем заявив, що Дамаск не може погодитися на пропозицію ООН щодо надання східному Алеппо статусу автнономної зони. Спецпредставник організації з питань Сирії Стаффан де Містура раніше запропонував проголосити східну частину Алеппо, утримувану опонентами президента Башара Асада, самоврядною територією.

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