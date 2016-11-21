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15 марта, 19:03 • 108201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147308 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125977 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119332 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106220 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102103 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Д.Керри одобрил гуманитарную паузу в Йемене и призвал стороны конфликта к гибкости

Д.Керри одобрил гуманитарную паузу в Йемене и призвал стороны конфликта к гибкости

Киев • УНН

 • 7769 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Госсекретарь Джон Керри принял начало гуманитарной паузы в Йемене, придерживаться которой обещали все стороны конфликта, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

 

"Я призываю всех соблюдать свои обязательства, позволить предоставить гуманитарную помощь, а также создать условия для продолжения мирных переговоров", - говорится в заявлении шефа американской дипломатии, распространенном в воскресенье пресс-службой госдепартамента.

По словам Керри, "по-прежнему, Соединенные Штаты готовы оказать помощь фермерском народу", Вашингтон поддерживает усилия спецпосланника генсека ООН Исмаила ульд Шейха Ахмеда, направленные на возобновление переговоров, целью которых является "всеобъемлющее соглашение". Госсекретарь отметил, что урегулирование конфликта потребует уступок, и США призывают все стороны проявлять гибкость.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем заявил, что Дамаск не может согласиться на предложение ООН о предоставлении восточному Алеппо статуса автнономнои зоны . Спецпредставитель организации по Сирии Эндрю де Мистура ранее предложил провозгласить восточную часть Алеппо, удерживаемую оппонентами президента Башара Асада, самоуправляющейся территорией.

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