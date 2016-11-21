Д.Керри одобрил гуманитарную паузу в Йемене и призвал стороны конфликта к гибкости
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Госсекретарь Джон Керри принял начало гуманитарной паузы в Йемене, придерживаться которой обещали все стороны конфликта, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Я призываю всех соблюдать свои обязательства, позволить предоставить гуманитарную помощь, а также создать условия для продолжения мирных переговоров", - говорится в заявлении шефа американской дипломатии, распространенном в воскресенье пресс-службой госдепартамента.
По словам Керри, "по-прежнему, Соединенные Штаты готовы оказать помощь фермерском народу", Вашингтон поддерживает усилия спецпосланника генсека ООН Исмаила ульд Шейха Ахмеда, направленные на возобновление переговоров, целью которых является "всеобъемлющее соглашение". Госсекретарь отметил, что урегулирование конфликта потребует уступок, и США призывают все стороны проявлять гибкость.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем заявил, что Дамаск не может согласиться на предложение ООН о предоставлении восточному Алеппо статуса автнономнои зоны . Спецпредставитель организации по Сирии Эндрю де Мистура ранее предложил провозгласить восточную часть Алеппо, удерживаемую оппонентами президента Башара Асада, самоуправляющейся территорией.